Vida Urbana Goiânia tem uma lixeira para cada 29 km² Capital possui 15 mil recipientes públicos espalhados pelas ruas, quantidade insuficiente para toda a cidade, o que, junto à falta de educação, deixa sujeira pelo chão

Quem sair da confluência da Avenida Serrinha com a Avenida Transbrasiliana, no Setor Serrinha, Região Sul de Goiânia, com um papel de balinha e a intenção de jogar o resíduo em uma lixeira pública vai ter de andar por mais de sete quilômetros (km) para encontrar uma lixeira pública. O cidadão vai passar pelas avenidas T-4, T-1, Perimetral e só vai encontrar um recipiente a...