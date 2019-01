Vida Urbana Goiânia tem o mês de janeiro mais violento dos últimos dois anos Novo ano já registrou mais homicídios que o primeiro mês de 2018 inteiro e o mesmo período de 2017. SSP fala de queda após “leve alta” no índice criminal

O ano começou violento na capital, com dois casos de decapitação e um triplo assassinato. Essa violência também se revelou nas estatísticas. Em 2019, até esta segunda-feira (28), foram registrados 36 homicídios, número maior que de todo o mês de janeiro de 2018, com 26 vítimas, e de 2017, com 30. Já são dez assassinatos a mais que no mesmo mês do ano passado, um aumento de q...