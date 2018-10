Cidades Goiânia tem 25 desligamentos de semáforos em 38 dias SMT alega que inoperância de equipamentos foi provocada por manutenção na rede elétrica por parte da Enel. Cronograma será elaborado para evitar problemas futuros

Desde o dia 3 de setembro até o final da tarde desta quinta-feira (10), os motoristas em Goiânia tiveram que conviver com semáforos inoperantes por pelo menos 25 vezes neste total de 38 dias. A quantidade se refere a apenas as informações divulgadas pelos problemas gerados em cruzamentos que atrapalhavam o fluxo do transporte coletivo da região metropolitana, de acordo com o...