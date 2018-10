Cidades Goiânia sedia congresso internacional de Direito Penal com palestrantes de quatro países Evento terá apresentações com o objetivo de aprofundar debates das temáticas atuais acerca das Ciências Penais

Goiânia será sede, nesta quinta (18) e sexta-feira (19), do Congresso Internacional de Direito Penal. O evento tem a organização da Escola Superior do Ministério Público de Goiás (ESMP-GO) e conta com o apoio da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) e da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego). Nomes do Direito no Brasil, na Alemanha, no Méx...