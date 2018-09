Cidades Goiânia registra o segundo dia mais seco do ano Esta terça-feira (11) foi o quinto dia consecutivo com umidade relativa do ar próxima aos 10% na capital; mas há possibilidade de chuva para a próxima semana

Esta terça-feira (11) foi o segundo dia mais seco do ano em Goiânia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou apenas 10% de umidade relativa do ar hoje. O recorde, no entanto, foi registrado no dia 12 de agosto, quando a marca chegou a 7%. Contando com hoje, já são cindo dias consecutivos com patamar próximo aos 10% na capital. E o tempo seco não promet...