Cidades Goiânia registra mais de 400 roubos a residência este ano A média é 57 casas invadidas por mês. Estatísticas apontam redução, mas casos violentos ainda são frequentes. Confira bairros e regiões com mais registros

Goiânia teve 403 registros de roubos a residências de janeiro a julho deste ano e isso significa média de 57 casas invadidas por mês na capital. No Estado, o número foi de 2.270 neste mesmo período, com média mensal de 324 casos. Em comparação com o ano passado, houve redução (veja quadro) segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO). Apesa...