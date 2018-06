Cidades Goiânia recebe workshop sobre importância do teste da linguinha em recém-nascidos O exame deve ser feito logo após o nascimento, segundo especialistas, é capaz diagnosticar problemas do desenvolvimento infantil

Obrigatório em todo o País desde 2014, o exame conhecido como teste da linguinha ajuda diagnosticar alterações no movimento da língua que podem comprometer desde a amamentação do bebê até o desenvolvimento da mastigação e a fala da criança. Devido a importância do teste, o Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono) e a Secretaria Municipal de Saúde da Capital (SMS) p...