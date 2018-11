Cidades Goiânia recebe loja gratuita para moradores de rua Os moradores receberão atendimento odontológico, kit higiene, corte de cabelo, alimentação, roupas e calçados

Acontece em Goiânia neste domingo (25), a quarta edição do The Street Store, movimento internacional (mais de 500 edições pelo mundo), com objetivo de levar mais dignidade às pessoas que moram na rua. O evento acontece no Mercado Aberto da Av. Paranaíba, das 8h às 14h. É organizado por sete jovens voluntários e a expectativa é de atender cerca de 400 mo...