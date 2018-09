Cidades Goiânia precisa vacinar 9,9 mil contra sarampo para atingir meta A meta de imunizar 72.230 crianças também depende da proteção de 8.240 crianças com idade de 1 ano a menor de 5 anos contra a poliomielite. Secretaria Municipal de Saúde afirma que vai manter postos abertos e promover ações em unidades de educação infantil

A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite terminou na sexta-feira (31) e um dia extra foi acrescentado ao calendário para permitir que mais crianças tenham acesso às vacinas. Apesar do movimento nos 66 postos de saúde neste sábado (1°), Goiânia não conseguiu alcançar as 17 mil crianças que ainda faltavam receber as doses para atingir 100% da cobertura va...