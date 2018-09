Cidades Goiânia participa de evento mundial sobre limpeza urbana Mobilização começou há 10 anos na Estônia e este ano ocorreu em mais 150 países

Goiânia participou ontem do Dia Mundial da Limpeza, mobilização que começou há 10 anos na Estônia e este ano ocorreu em mais 150 países. Na capital goiana, foram realizadas ações no Jardim Botânico, Morro da Serrinha, Parque Areião e Parque Vaca Brava. Segundo a Prefeitura, a ação culminará no lançamento do Movimento Limpa Goiânia, que tem por objetivo conscientizar a...