Cidades Goiânia não terá nuvens durante eclipse lunar chamado ‘Lua de Sangue’; confira horário para observar O mais longo eclipse lunar do século 21 poderá ser observado hoje na maior parte do País; tire todas as suas dúvidas

O mais longo eclipse lunar do século 21 poderá ser observado nesta sexta-feira (27), na maior parte do País. Mas quem quiser contemplar o fenômeno precisará prestar atenção aos horários, porque o eclipse total já terá passado da metade da duração quando a Lua cheia surgir no céu brasileiro. Em Goiânia, o eclipse total ocorrerá no fim da tarde: 18h01....