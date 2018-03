Goiânia e Aparecida saem do ranking de cidades mais violentas do mundo, segundo ONG mexicana

Goiânia e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, saíram do ranking das cidades urbanas mais violentas do mundo, de acordo com a Organização de Sociedade Civil Mexicana de Segurança, Justiça e Paz, que realiza um levantamento anual das taxas de homicídios por 100 mil habitantes.

No último relatório, a área goiana aparecia na 11ª colocação. No estudo divulgado neste mês de março, das 50 cidades que aparecem, 17 estão no Brasil, 12 no México e 5 na Venezuela.

Natal, em 4º lugar, e Fortaleza, em 7º, são as cidades mais violentas do Brasil no estudo. Também aparecem Belém (PA), Vitória da Conquista (BA), Maceió (AL), Aracaju (SE), Feira de Santana (BA), Recife (PE), Salvador (BA), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Macapá (AP), Campos de Goyacatazes (RJ), Campina Grande (PB), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Titular da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás Irapuan Costa Júnior garante que a atuação das corporações cada vez mais ostensiva e a proximidade entre forças policiais e população colaboram para a redução desse índice. “Podemos verificar que as polícias goianas trabalham de forma conjunta. Isso tem sido fundamental para solucionar crimes e prevenir novas ocorrências de violência”, diz.

Segundo o comandante geral da Polícia Militar em Goiás coronel Vasconcelos, os números refletem os trabalhos feitos no combate à violência na capital e na região. "Quando esse índice foi divulgado no ano passado, um planejamento foi traçado. Com as metas estabelecidas e com o trabalho feito nas ruas, já estamos vendo a redução dos índices. E a tendência é que eles caíam ainda mais neste ano", afirma o comandante.

Dentro da metodologia de trabalho feita pela Polícia Militar, Vasconcelos explica que a análise dos números é uma importante fase dos trabalhos. "O estudo das chamadas 'manchas criminais' é essencial para o trabalho da PM e para o desenvolvimento de ações integradas com a Polícia Civil. Com essa observação podemos atacar áreas com mais incidência de furtos, roubos, tráfico de drogas e assassinatos. Assim, consequentemente, os índices tendem a cair e depois voltamos a fazer o trabalho ostensivo nesses locais", diz.

A Secretaria de Segurança Pública divulgou no começo desta semana que Goiás registrou queda em 12 indicadores criminais monitorados em fevereiro de 2018. A comparação é com igual período do ano passado. Entre os destaques, está a redução de 28,57% no número de latrocínios.

O levantamento da Organização de Sociedade Civil Mexicana de Segurança, Justiça e Paz leva em conta o número de homicídios por 100 mil habitantes e inclui apenas cidades com 300 mil habitantes ou mais. Foram excluídos países que vivem “conflitos bélicos abertos”, como Síria e Iraque.

A cidade mexicana de Los Cabos, com 111,3 homicídios para cada 100 mil habitantes, é a mais violenta do mundo. Assim, ela ultrapassou a capital da Venezuela, Caracas, que estava no topo do ranking desde 2016.