Cidades Goiânia deve registrar a temperatura mais baixa do ano na madrugada desta segunda (21) Termômetros devem marcar 9°C, com máxima de 28°C. Chuvas devem voltar só na quarta-feira (23)

Os goianienses que gostam de dormir no friozinho podem comemorar: a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que a capital registre 9°C na madrugada desta segunda-feira (21). Será a temperatura mais baixa do ano. Durante o decorrer do dia, os marcadores devem chegar ao máximo de 28°C. No início da tarde deste domingo (20), Goiânia já havia regist...