Vida Urbana Goiânia bate recorde de calor nesta quarta-feira (16) Apesar das altas temperaturas, previsão é de pancadas de chuva para a semana toda

Em 2019, há um novo recorde de alta temperatura em Goiânia e ele foi registrado nesta quarta-feira (16), quando a capital atingiu 34,8°C, segundo as informações do site ClimaTempo. Ainda de acordo com o ClimaTempo, a capital deverá contar com temperaturas elevadas até o final de semana, inclusive com novos recordes, mas há previsão de pancadas de chuva ao fim do...