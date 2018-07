Cidades Goiânia atinge o nível de umidade mais baixo do ano Ressecamento da pele e o desconforto no nariz, nos olhos e na boca são alguns dos transtornos causados pela secura excessiva. A boa notícia é que a situação deve melhorar nos próximos dias

Como já estava previsto, Goiânia se manteve nesta terça-feira (31) com a umidade mais baixa do ano, com 16%. Ressecamento da pele e o desconforto no nariz, nos olhos e na boca são alguns dos transtornos causados pela secura excessiva. A boa notícia é que a situação deve melhorar nos próximos dias, inclusive com previsão de chuva para quinta (2) ou sexta-feira (3). ...