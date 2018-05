Cidades Goiânia amanhece gelada e registra temperatura mais baixa do ano, diz site Os goianos compartilharam imagens dos termômetros marcando 8°C na capital

Atualizada às 10h54 Uma forte e extensa massa de ar fria, de origem polar, se espalhou por todo o país no último final de semana e derrubou as temperaturas em Goiás. No começo da manhã desta segunda-feira (21), os goianienses tiveram dificuldade de sair da cama e compartilharam imagens dos termômetros marcando até 8°C na capital. Desacostumados com as baixas temperaturas, os go...