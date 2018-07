Cidades Goiás tem primeiro transplante de fígado Cirurgia foi realizada no HGG na semana passada. Advogado foi operado após detecção de câncer. Expectativa é de que seja feito um procedimento por mês no hospital

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) apresentou nesta quinta-feira (26) o paciente que passou pela primeira cirurgia de transplante de fígado de Goiás, que ocorreu na última quinta-feira (19), no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG). O advogado Marcelo Mazão, de 54 anos, diagnosticado com cirrose hepática e, posteriormente, câncer no fígado. Ele foi selecionado par...