Cidades Goiás tem menor volume desde 1994 Pela primeira vez em 24 anos, precipitação registrada de janeiro a julho fecha no patamar de 6 mil mm no Estado. Apesar de temporal no Sudoeste, Goiânia completa nesta quarta-feira (8) 80 dias de estiagem

Apesar de um temporal ter pegado de surpresa produtores rurais na Região Sudoeste de Goiás, no início desta semana, a seca predomina na maior parte do Estado e Goiânia completa nesta quarta-feira (8) 80 dias de estiagem. O volume acumulado de chuvas no território goiano, entre janeiro e julho deste ano, é 6.710,4 milímetros (mm), o menor registrado desde 1994, quando a ...