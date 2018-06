Cidades Goiás tem a maior taxa de homicídio de mulheres negras do Brasil Em 10 anos, assassinatos de mulheres negras aumentaram 15,4%

No ano de 2016, foram assassinadas 4.645 mulheres no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. O aumento em dez anos foi de 6,4% - em 2006, foram mortas 4.030 mulheres no Brasil e a taxa de homicídio feminino ficou em 4,2 por grupo de 100 mil. Os dados fazem parte do estudo Atlas da Violência 2018, apresentados ontem (5) pe...