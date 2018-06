Cidades Goiás tem 9 dos 100 trechos mais perigosos de rodovias federais Estudo aponta que Goiás concentra 9% dos 100 pontos com mais mortes em acidentes no País. Em 2017, 74 pessoas perderam a vida em 422 acidentes nestes locais

Dos 100 trechos de rodovias federais considerados mais perigosos no País, nove estão Goiás. O levantamento mostra que a cada cinco acidentes nos pontos críticos goianos, em média, uma pessoa morreu em 2017. Foram 74 óbitos em 422 acidentes, dentro de um universo de 344 mortes em 2.916 ocorrências no Estado inteiro no ano passado, segundo a pesquisa da Confederação Na...