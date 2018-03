Goiás tem 20 casos de febre amarela em análise, diz ministério

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (1º) os números atualizados de casos de febre amarela no País, conforme informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde. Entre 1º de julho de 2017 e 28 de fevereiro de 2018, foram confirmados 723 casos da doença no País, que resultaram em 237 mortes. No período equivalente do ano anterior, entre julho de ...