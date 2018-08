Cidades Goiás lidera ranking do Saeb 2017 entre escolas estaduais de todo o País Alunos da rede estadual goiana obtiveram melhor nota média de proficiência em Português e Matemática nas duas fases do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, o Estado aparece com segunda melhor pontuação em Português e a terceira em Matemática

Os índices de proficiência em Português e Matemática do ensino público em Goiás são destaque no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017. De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Estado ocupa as primeiras colocações, e...