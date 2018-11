Cidades Goiás já tem mais casos de dengue este ano que em 2017 Total de registros até 27 de outubro já é superior ao total apurado em todo o ano passado. De acordo com Ministério da Saúde, Estado é o que mais tem casos da doença no País

A incidência de casos de dengue aumentou 23,7% no Estado de Goiás entre janeiro e outubro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O dado é da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Os casos notificados da doença registrados entre as semanas epidemiológicas 1 e 43, período compreendido entre os dias 31 de dezembro de 2017 e 27 de outubro deste a...