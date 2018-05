Cidades Goiás está praticamente sem gás, diz Sinergás Segundo o presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste, o produto ainda é encontrado em cidades do interior onde a demanda é menor

As distribuidoras de gás de Goiás estão praticamente sem o produto nesta segunda-feira (28). O desabastecimento foi confirmado pelo presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste (Sinergás), Zenildo Dias do Vale. “Em algumas cidades do interior ainda é possível encontrar devido à pouca demanda”, afirmou. Para Zenildo, a classific...