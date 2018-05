Cidades Goiás concentra 41,9% dos casos de H1N1 no Brasil Dos 597 registros de pacientes com H1N1 em todo o País, até o dia 5 de maio, 250 estavam no território goiano. Com 39 mortes causadas pela doença, Estado tem 39,4% dos óbitos

O Estado de Goiás, que abriga 3% da população brasileira, concentra 41,9% dos 597 casos de Influenza A/H1N1 registrados no Brasil. Até o dia 5 de maio, quando terminou a 18ª semana epidemiológica, o Estado teve confirmação de 250 pacientes com o vírus. No caso das mortes por H1N1, o território goiano concentra 39,4% dos óbitos. Quando se observa os números totais de Influ...