Vida Urbana Gleisi Hoffmann relaciona ataque em Campinas com proposta de Bolsonaro sobre armas Presidente nacional do PT afirmou que o Brasil pode ter crimes como esse com frequência, em uma situação semelhante à que ocorre os Estados Unidos

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), relacionou o ataque que matou quatro pessoas na Catedral Metropolitana de Campinas (SP), na terça-feira (11) com as propostas do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), sobre armamento. Para Gleisi, o País pode ter crimes como esse em frequência, em uma situação semelhante à que ocorre os Estados Unidos...