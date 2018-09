Cidades Gato recebe alta após ser baleado dentro de condomínio de luxo em Goiânia A administração do residencial afirmou que está tomando as providências para identificar o atirador

Gato se recupera após ser baleado por um tiro de chumbinho no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. A Polícia Civil está apurando o caso. O animal foi encontrado ferido no último sábado (15), dentro do condomínio de luxo e levado para uma clínica veterinária, onde foi internado em estado grave. A dona do felino, a estudante Carolina Matos, contou ao G1 que ele teve o pulmão perfurado e precisou passar por uma cirurgia para retirar o projétil. Nesta quarta-feira (19), o gato Tom recebeu alta para voltar para casa. Ca...