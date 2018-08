com informações do jornal Estado de Minas

Redação O POPULAR com informações do jornal Estado de Minas

A Usiminas informou que houve uma explosão em um gasômetro da usina no centro de Ipatinga (MG), no Vale do Aço, por volta de 12h40. Segundo a empresa, não houve vítimas.

Em nota, a Usiminas explicou que o gás já foi bloqueado. "A Usiminas informa que registrou uma explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga. Até o momento, não há registro de vítimas e toda a área de risco da Usina foi evacuada. A equipe de brigadistas da empresa está atuando no local e a canalização de gás já foi bloqueada, não havendo vazamento”.

A população ficou assustada com o estrondo e com a fumaça que pôde ser vista de diferentes pontos.