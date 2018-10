Cidades Garoto encontra espingarda do tio, atira e mata primo de 11 anos O adolescente de 12 anos foi apreendido para prestar depoimento

Um menino morreu na noite do último domingo (14), após ser atingido por um disparo de espingarda feito pelo primo de 12 anos. A arma pertencia ao pai da vítima. De acordo com a polícia, o pai usou a espingarda mais cedo para matar um frango e a deixou ao lado da porta do banheiro, no lado externo da casa, em Guarantã do Norte, interior do Mato Grosso. Por volta das 1...