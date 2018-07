Cidades Garoa e queda na temperatura surpreende goianos Frente fria que vem do Sul do país deve ir embora amanhã

Uma frente fria que atinge o Sul do País chegou hoje ao Centro-Oeste e, apesar dos goianos terem tirado os casacos do armário, as baixas temperaturas não devem durar até amanhã. Com mínima de 16ºC e máxima de 28ºC, Goiânia amanheceu cinzenta e contou ainda com um chuvisco. De acordo com o meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet...