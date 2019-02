Vida Urbana Gari com deficiência visual é aprovado no vestibular da UFG Aprovado no curso de história, o gari intercalava a rotina de trabalho com os estudos

O gari Rogério Gomes da Silva, de 37 anos, virou exemplo de superação dentre os colegas da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Deficiente visual, ele foi aprovado no curso de bacharel em História da Universidade Federal de Goiás (UFG). O futuro historiador foi diagnosticado aos 13 anos com glaucoma, uma alteração do nervo óptico que leva a um dano irreve...