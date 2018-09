Cidades Garçom que esperava família é morto por policiais que teriam confundido guarda-chuva com arma Ele foi atingido no peito, no quadril e na perna; chegou a ser levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos

Um garçom de 26 anos foi morto com três tiros disparados por policiais militares enquanto aguardava a mulher e os dois filhos na favela Chapéu Mangueira, no Leme, zona sul do Rio, por volta das 19h30 desta segunda-feira, 17. Ele segurava um guarda-chuva fechado que, segundo moradores, os policiais confundiram com uma arma. Em nota, a Polícia M...