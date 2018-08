Cidades Gêmeas siamesas separadas no Materno Infantil continuam em estado gravíssimo Segundo o hospital, as meninas estão recebendo alimentação através de uma sonda

As gêmeas siamesas, que nasceram no dia 22 no Hospital Materno Infantil, continuam em estado gravíssimo, porém estável. Segundo boletim divulgado, na manhã desta terça-feira (28), Débora e Cristina seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, respiram com a ajuda de aparelhos e passaram a se alimentar por meio de dieta líquida, via sonda nasogástrica. N...