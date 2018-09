Cidades Gêmeas siamesas separadas no HMI continuam em estado grave As meninas permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e se alimentam por meio de dieta líquida, via sonda nasogástrica

Continua grave o estado de saúde das gêmeas siamesas separadas no Hospital Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) no dia 23 de agosto. Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (3), as meninas permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e se alimentam por meio de dieta líquida, via sonda nasogástrica. Uma das gêmeas...