Gêmeas siamesas passam por cirurgia de separação na manhã desta quarta-feira no HMI, em Goiânia

As gêmeas siamesas que nasceram nesta quarta-feira (22), passam por cirurgia de separação na manhã desta quinta-feira (23), no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) em Goiânia. Segundo a assessoria da unidade, as meninas entraram para o centro cirúrgico às 9 horas e o procedimento deve durar em média 3 horas. De acordo com a unidade, as irmãs nasceram com 37 semanas de gestação...