Cidades Gêmeas siamesas continuam em estado gravíssimo no HMI, em Goiânia Boletim divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (24) aponta que não houve alteração no quadro de saúde delas ou da mãe, que está fora de risco

As gêmeas siamesas Débora e Catarina continuam internadas em estado gravíssimo no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, conforme boletim divulgado pela unidade no fim da tarde desta sexta-feira (24). As duas passaram por um procedimento de separação nesta quinta-feira (23). As meninas nasceram de 37 semanas, nessa quarta-feira (22), e juntas pesam 4.785 quilog...