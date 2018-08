Cidades Gêmeas siamesas apresentam melhora, mas quadro ainda é grave Meninas seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Materno Infantil

As gêmeas siamesas separadas, na última quinta-feira (23), estão em estado grave, porém estável, segundo boletim divulgado na manhã desta quarta-feira (29). Segundo a assessoria do Hospital Materno Infantil (HMI), Débora e Catarina seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e respiram com a ajuda de aparelhos. De acordo com a nota, as menina...