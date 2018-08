Cidades Gêmeas siamesas apresentam melhora após cirurgia de separação em Goiânia A informação foi confirmada pelo HMI na tarde desta terça-feira (28)

Atualizada às 17h05 As gêmeas siamesas, que passaram por cirurgia de separação na última quinta-feira (23), apresentaram melhora no quadro clínico, no início da tarde desta terça-feira (28), informou a assessoria de imprensa do Hospital Materno Infantil (HMI). Ainda de acordo com o HMI, as irmãs respiram sem a ajuda de aparelhos e estão se alimentando com leite ...