Cidades Gêmea siamesa apresenta melhora após cirurgia de separação em Goiânia A informação foi confirmada pelo HMI na tarde desta terça-feira (28); a irmã, no entanto, ainda está em estado grave

Uma das gêmeas siamesas, que passaram por cirurgia de separação na última quinta-feira (23), apresentou uma melhora no quadro clínico, no inicio da tarde desta terça-feira (28), informou a assessoria de imprensa do Hospital Materno Infantil (HMI). Ainda de acordo com o HMI, a bebê respira sem a ajuda de aparelhos e está se alimentando com leite materno por sonda....