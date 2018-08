Cidades Gêmea separada de irmã no HMI, em Goiânia, deve fazer nova cirurgia Procedimento com irmãs foi feito em caráter emergencial devido a problema cardíaco de uma das crianças. Menina tem indicação para procedimento em São Paulo, mas estado de saúde é grave

Débora e Catarina, as gêmeas siamesas baianas separadas com apenas 24 horas de vida no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, devem enfrentar nos próximos dias mais um afastamento. A primeira, embora com maior peso, é portadora de uma cardiopatia grave e possui indicação de cirurgia na cidade de São Paulo. O procedimento de separação das irmãs que ocorreu nesta q...