Vida Urbana Futuro presidente do Tribunal de Justiça sofreu enfarte no fim de ano O quadro de saúde do desembargador, a princípio, não vai alterar os preparativos para a transição, que deve acontecer em 1° de fevereiro

O desembargador Walter Carlos Lemes, de 71 anos e eleito em novembro para ser o novo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) para o biênio 2019/2021, sofreu um princípio de enfarte no final de ano e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia. Ele deu entrada no hospital no último dia 31 dezembro, segund...