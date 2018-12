Vida Urbana Futuro ministro da Educação critica aparelhamento do Estado e vê iniciativa privada como saída Ricardo Vélez Rodríguez é favorável ao projeto da Escola sem Partido e também critica a discussão de gênero nos colégios

Ele bate com as duas mãos no PT, na Teologia da Libertação, no aparelhamento do Estado por marxistas e em tudo mais que lhe pareça associado às ideias do italiano Antonio Gramsci (1891-1937), principal teórico, para ele, de movimento mundial, cultural e educacional de conquista de governos pela esquerda. O norte do pensamento político de Ricardo Vélez Rodríguez, de 7...