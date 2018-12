Vida Urbana Futura ministra de Bolsonaro se compromete com empregabilidade de transexuais De acordo com o presidente da Aliança Nacional LGBT, Toni Reis, a futura ministra defendeu que a "família tradicional" e "todas as outras composições familiares" precisam ser reconhecidas

Representantes de grupos LGBT se reuniram nesta quarta-feira (20), com a futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Durante o encontro, que aconteceu na sede do governo de transição, Damares se comprometeu em combater à violência contra a comunidade e com a empregabilidade de transexuais. Os grupos entregaram à futura ministra um docume...