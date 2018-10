Cidades Furto de cabos elétricos provoca interrupção no abastecimento de água em Goiânia Equipamentos foram levados do poço do Sistema Independente São Marcos

Os residenciais São Marcos e Goyaz Park estão com o fornecimento de água parcialmente comprometido, nesta segunda-feira (22), em Goiânia. Em nota, a companhia informou que o abastecimento está prejudicado devido ao furto de cabos elétricos, na noite deste domingo (21), do poço do Sistema Independente São Marcos. Até o início desta manhã, o suspeito de cometer o crime n...