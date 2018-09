Cidades Funcionários relatam diminuição em refeições no Huapa, em Aparecida de Goiânia Servidores relatam que quantidade de alimentos foi reduzida. Sindicato da categoria afirma que vai apurar situação. Administração de unidade nega caso

Funcionários do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Huapa) afirmam que houve uma redução na quantidade de alimentos preparados no refeitório da unidade de saúde. Os colaboradores do hospital contam que na manhã desta terça-feira (18) só tinha café e leite na primeira refeição. E no almoço, a quantidade disponível era menor que a normal. E...