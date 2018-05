Cidades Funcionários morrem soterrados em obra da Saneago em Goiânia Uma das vítimas trabalhava na empresa há menos de três meses

Atualizada às 18h37 Dois homens morreram soterrados, na tarde desta quinta-feira (24), em uma usina, no bairro Nossa Morada, em Goiânia, na saída para a cidade de Nova Veneza. O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas trabalhavam em uma obra da empresa Saneamento de Goiás (Saneago) quando aconteceu o acidente, por volta das 13h. Ainda de acordo com a corporação, eles ...