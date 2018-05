Cidades Funcionários do Hugo reclamam que estão com os salários atrasados em Goiânia Um grupo se reuniu na porta da unidade na manhã desta sexta-feira (18) para protestar

*Atualizada às 14h26 Funcionários do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) reclamam que estão com os salários atrasados. Um grupo se reuniu na porta da unidade de saúde, na manhã desta sexta-feira (18), em Goiânia, para protestar. O hospital é uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde sob a gestão do Instituto Gerir. Um funcionário, que p...