Vida Urbana Funcionários do Hugo ameaçam iniciar nova paralisação em razão dos atrasos no pagamento dos salários A presidente do Sindsaúde adianta que os trabalhadores estão aguardando uma reunião com a OS para resolver as questões dos salários atrasados

Uma manifestação ocorrida na tarde de ontem contou com a presença de cerca de 30 funcionários do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) que reivindicavam o pagamento dos salários do mês de dezembro, que até a data de hoje (10) não foram pagos. O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde-GO) informa que, se até o final desta s...