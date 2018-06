Cidades Funcionários de Cmei, em Goiânia, não sabiam que festa de aniversário era da filha de contraventor Segundo os servidores, a empresa responsável pela decoração foi quem procurou a direção da unidade, solicitando a autorização para realizar a festa

Funcionários e pais das crianças matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) do Residencial Itaipu, região sudoeste de Goiânia, não sabiam que a festa de aniversário realizada no local na tarde de quinta-feira (21) seria da filha do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Segundo os servidores, a empresa responsável pela decoração ...