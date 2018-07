Cidades Funcionário suspeito de furtar 96 celulares de loja para revender na internet é preso em Jataí Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança da varejista mostraram jovem de 20 anos cometendo o crime. Três pessoas foram identificadas como receptadoras

Atualizado às 17h57 Um funcionário de uma loja de varejo foi preso pela Polícia Civil (PC) de Goiás nesta quinta-feira (19), em Jataí, no Sudoeste do Estado, suspeito de roubar aparelhos celulares no estabelecimento e revendê-los. De acordo com o delegado Adelson Candeo Júnior, responsável pela investigação feita pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra...